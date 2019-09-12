صور.. رحلة العثور على جثة الطفل "سيف" من القاهرة للجيزة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

خرج " سيف" الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، للتنزه بصحبة صديقيه " محمد" 12 سنة، وشقيقه "مصطفى" 7 سنوات، استقلا سيارة من منطقة ساقية مكى التى يقيمان بها، وتوجها إلى قصر النيل بالقاهرة، قرروا سويا النزول إلى مياه نهر النيل، للعب واللهو، مرت دقائق عليهم، تحيط بهم حالة من السعادة، إلا أنه سرعان ما تبدل الأمر، انزلقت قدم "سيف" بالمياه، حاول صديقيه إنقاذه، مدا أيديهما إليه، إلا أن الأمر لم يستغرق سوى لحظات، اختفى "سيف" بالمياه، وسط حالة من الذهول والحزن بين صديقيه، اللذان فشلا فى تقديم المساعدة له، لصغر سنهما، وعدم إجادتهما السباحة.

عاد الشقيقان إلى محل سكنهما بساقية مكى، عاجزان عن التفكير، وعن كيفية نقل خبر المصاب لأسرة "سيف"، وعندما اكتشف والدا الطفل غيابه، بدأ فى البحث عنه، حتى توصلا إلى أنه كان بصحبة الشقيقين الذى اعتاد اللعب بصحبتهما، استفسرا منهما عن غموض اختفاء ابنهما، فاضطر الشقيقان للإفصاح عن السر الذى كتماه، وكشفا عن غرقه بنيل قصر النيل.

أسرع والدا الطفل إلى المنطقة التى غرق بها ابنهما، بحثا عنه، فلم يعثرا له على أثر، أبلغا قسم الشرطة بالحادث، وواصلا عمليات البحث، التى كانت تواجه المجهول، لاختفاء الجثة، وتحركها مع المياه.

خلاف عملية البحث عن الطفل، كان مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا مفاده عثور أحد الأشخاص على جثة طفل طافية، بنهر النيل، بالمنطقة المجاورة لمحطة كهرباء غرب القاهرة، التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يرتدى ملابسه كاملة، وتم العثور بملابسه، على ميدالية تحتوى على مفتاح سيارة، وقصافة أظافر، لا توجد به إصابات ظاهرة.

شكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، فريق بحث، لكشف هوية الطفل، والتوصل لأسرته، وتمكن المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، من كشف ملابسات الحادث، حيث تم التوصل لأسرة الضحية، وتبين أن والده "محمد .ع.ق" 40 سنة سائق، ووالدته "حنان.م.ع"، وأن الطفل يدعى "سيف"، يقيم بمنطقة ساقية مكى بالجيزة.

بعرض صور الطفل على والديه، تعرفا عليه، وأكدا أنهما كانا يبحثان عنه بمنطقة غرقه، وأن الملابس التى يرتديها، خاصة بابنهما، كان يرتديها وقت خروجه يوم الحادث، كما ذكر والده، أن الميدالية المعثور عليه بحوزته، خاصة بمفاتيح السيارة التى يعمل عليها.

وذكرت والدة الطفل، أمام العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن ابنها خرج بصحبة صديقيه للعب، بشط النيل، بمنطقة قصر النيل، وانزلقت قدمه، وتعرض للغرق بالمياه، ولم يتمكن الحاضرين من إنقاذه.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.



