صور.. حملات مسائية بالقاهرة تسفر عن تنفيذ 270 إزالة إدارية وتحرير 63 محضرًا

شنت أحياء القاهرة، منذ قليل عدة حملات مسائية لرفع الإشغالات بكافة صورها من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وبتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأسفرت حملات اليوم عن تحرير محاضر متنوعة ما بين إشغال طريق وباعة جائلين وبيئة، كما تم تنفيذ حالات إزالة إدارية بلغت 270 حالة إزالة، و33 محضر أشغال، و19 بائعا متجولا، و11 محضر بيئة .

وشملت الحملة أحياء شرق مدينة نصر والنزهة ومصر الجديدة، شرق القاهرة، ومناطق الزمالك ووسط البلد، غرب القاهرة، وكورنيش النيل بامتداد أحياء المنطقة الشمالية حتى كوبرى شيَبرا، ومناطق شارع 9 وقراند المعادى ودجلة جنوب القاهرة.