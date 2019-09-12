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صور.. الدواء بالنار أحدث تقاليع علاج اضطرابات المعدة والعظام فى الغربية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:26 م
صور.. الدواء بالنار أحدث تقاليع علاج اضطرابات المعدة والعظام فى الغربية جانب من عملية العلاج
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات _ رويترز

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انتشرت تقليعة جديدة أبرزتها وكالة رويترز للأنباء لعلاج اضطرابات المعدة والعظام باستخدام التدليك النارى أو الفوطة النارية، حيث اشتهر عبد الرحيم سعيد، من أهالى قرية كتامة بمحافظة الغربية، باستخدام النيران فى علاج بعض الأمراض مثل اضطرابات المعدة، وأمراض العمود الفقرى والعظام، والآلام الركبة، وبرودة القدمين.

وبحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز"، يستخدم عبد الرحيم "النيران" فى العلاج وبحسب عبد الرحيم سعيد إنها طريقة فرعونية تعرف باسم التدليك النارى أو الفوطة النارية، عن طريق الكشف على المريض الذى يعانى من الأمراض المذكورة، وتحديد عدد الجلسات له باستخدام زيوت وأعشاب خاصة بكل حالة حسب مرضها.

وبحسب الصور، يستلقى المريض ويقوم بتغطيته بعدد من الفوط بطريقة معينة حتى لا يظهر منه أى فجوه حتى لا يسمح للهواء بالدخول ويقوم بوضع الزيوت الخاصة به ويشعل النيران حتى يشعر المريض بالحرارة، ويحدد المدة إشعال النيران مع المرض حسب إحساسه، ويقوم بإطفاءها بفوطة مبللة، ويكرر تلك العملية لعدة مرات ويقوم بعدها بنزع تلك الفوط، وتدليك جسم المريض بالزيوت والأعشاب وتستغرق الجلسة حوالى ساعة".

 

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العظام

الغربية

مصر

عادات فرعونية

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