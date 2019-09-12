شاهد خطبة الجمعة مترجمة بـ18 لغة وللإشارة والصوتية للدعاة المكفوفين

كتب - إسماعيل رفعت

أصدرت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة، حول واجب المعلم والمتعلم إلى 18 لغة يضاف إليها لغة الإشارة والبث الصوتى للدعاة المكفوفين.

وتؤكد الخطبة، أن الإسلام أعلى من شأن العلم والعلماء على اختلاف تخصصاتهم ، فالعلم النافع يشمل كل العلوم التي تنفع الناس في شئون دينهم أو شئون دنياهم، ولذا نرى أنّ قول الله (عز وجل) : }إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{ جاء في معرض الحديث عن العلوم الكونية ، حيث يقول سبحانه : } أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

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