سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد خطبة الجمعة مترجمة بـ18 لغة وللإشارة والصوتية للدعاة المكفوفين

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:58 م
شاهد خطبة الجمعة مترجمة بـ18 لغة وللإشارة والصوتية للدعاة المكفوفين وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة، حول واجب المعلم والمتعلم إلى 18 لغة يضاف إليها لغة الإشارة والبث الصوتى للدعاة المكفوفين.

وتؤكد الخطبة، أن الإسلام أعلى من شأن العلم والعلماء على اختلاف تخصصاتهم ، فالعلم النافع يشمل كل العلوم التي تنفع الناس في شئون دينهم أو شئون دنياهم، ولذا نرى أنّ  قول الله (عز وجل) : }إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{ جاء في معرض الحديث عن العلوم الكونية ، حيث يقول سبحانه : } أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط              هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية               هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الاسبانية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                                هنا

 

 

أولاً :  للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط                 هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط               هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط            هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط                    هنا

خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط          هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط            هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط              هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط                   هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط                 هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط             هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط   هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط       هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط       هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط       هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط     هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط     هنا

السابع عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الاسبانية اضغط     هنا

الثامن عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط          هنا

 

 


وزارة الأوقاف

خطبة الجمعة

الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية

الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية

الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

67 عاما على أول انشقاق داخل الإخوان.. حسن الباقورى فضل الاستمرار فى أول حكومة بعد ثورة 23 يوليو وتحول لعدو للتنظيم.. المرشد حسن الهضيبى أجبره على الاستقالة بعد رفضه التنحى عن تولى مسئولية وزارة الأوقاف

الأحد، 08 سبتمبر 2019 07:30 م

وزير الأوقاف: من لم يدعم القيادى العادل عوقب بالظالم

السبت، 07 سبتمبر 2019 01:00 م

قارئ يناشد وزارة الأوقاف بترميم مسجد قرية بنيامين فى الدقهلية

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 07:00 م

وزير الأوقاف بالبحيرة: تجديد الخطاب الدينى أولوية لتحصين المجتمع ضد التطرف

الأحد، 01 سبتمبر 2019 03:38 م

وزارة الأوقاف تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى كل المحافظات غدًا

الجمعة، 30 أغسطس 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة