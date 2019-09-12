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"رويترز " : البنك المركزى التركى يخفض سعر الفائدة الرئيسى 325 نقطة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 05:11 م
"رويترز " : البنك المركزى التركى يخفض سعر الفائدة الرئيسى 325 نقطة البنك المركزى التركى
رويترز

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خفض البنك المركزى التركى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 325 نقطة أساس إلى 16.5% اليوم الخميس، فى ثانى تيسير قوى للسياسة النقدية فى أقل من شهرين بينما يسعى لدعم اقتصاد يعانى ركودا.

وأشار البنك ، إلى انخفاض التضخم مؤخرا وتحول عالمى إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا وهو يخفض سعر الريبو القياسى لمدة أسبوع من 19.75%.

وقال محللون ، إن بيان البنك المركزى أشار إلى أن المزيد من التخفيضات للفائدة ستكون محدودة وتوقعوا خفضا بمقدار 75 نقطة أساس فى الاجتماع القادم للبنك فى الرابع والعشرين من أكتوبر.

والخطوة التى اتخذها المركزى التركى اليوم تعنى أنه خفض سعر الفائدة القياسى بواقع 750 نقطة أساس منذ منتصف يوليو، وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس من 24% قبل سبعة أسابيع فى أول تغيير لسياسته النقدية منذ ذروة أزمة العملة التى دفعت أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط للإنزلاق إلى الركود.

وارتفعت الليرة التركية إلى 5.6825 مقابل الدولار الأمريكى من 5.7500 قبل صدور قرار البنك المركزي، وصعدت حوالى 1% عن مستواها فى بداية الجلسة بدعم من تفاؤل بأن البنك المركزى لم يخفض أسعار الفائدة بأكثر كثيرا مما كان متوقعا فى البداية.

وفى ذروة أزمة العملة خسرت الليرة حوالى 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضى وقفز التضخم إلى أعلى مستوى فى 15 عاما فوق 25%، ومنذ ذلك الحين تراجع التضخم إلى 15%.

 

 


البنك المركزى التركى

سعر الفائدة

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