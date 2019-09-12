ذكرى وفاة العالم نورمان بورلوج ..الحاصل على جائزة نوبل للسلام اعرف قصته

كتب محمود راغب

حلت اليوم الخميس ، ذكرى وفاة العالم نورمان بورلوج وهو مهندس زراعى أمريكى، حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1970، ولد عام 25 مارس عام 1914 ، وتوفى 12 سبتمبر عام 2009 ، عن عمر يناهز ال 95 عاما .

والعالم نورمان بورلوج هو مهندس زراعى وبروفسور أمريكى ويعتبر أب الثورة الخضراء ، وهى الثورة التى ساهمت فى مضاعفة الإنتاج الزراعى بين 1960 و 1990 ، واستفادت منها آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص.

درس نورمان بورلوج فى جامعة مينيسوتا، وعمل فى مؤسسة روكفيلر، وقام بعدة أبحاث من أجل مركز تحسين محصول الذرة والقمح، وشغل عضوا فى الجمعية الملكية، والأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب ، والأكاديمية الصينية للهندسة، والأكاديمية الملكية للهندسة فى إسبانيا وأكاديمية العلوم العالمية وغيرها .

و مؤسسة نوبل التى منحته الجائزة، قالت إنه ساهم فى إنقاذ حياة مئات الملايين، واكتشف فى الستينيات من القرن الماضى أن إنتاج نوعيات من القمح بساق أقصر سوف يوفر الطاقة التى تستغل فى إنتاج سنابل أكبر، وقد تم إنتاج تلك النوعيات من القمح عالية الإنتاج فى أمريكا اللاتينية وآسيا حيث كانت الشعوب تعانى من المجاعة.

وورد فى تقديم لجنة نوبل التى منحته الجائزة أن "بروفيسور بورلوج ساهم أكثر من أى شخص آخر فى توفير الخبز لعالم جائع"، وأنشأ بورلوج "مركز الحنطة والذرة" عام 1963.