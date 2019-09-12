حملات رادار و إصلاحات للسور الحديدى لمحور صفط اللبن بعد حادث سقوط الميكروباص

أجرت الشركة المنفذة لاعمال تطوير محور صفط اللبن ، العديد من الإصلاحات واللحامات للسور الحديدى الذى سقط نتيجة سقوط ميكروباص من أعلى المحور ، أمس الاربعاء ، وأسفر عن وجود ضحايا ومصابين ، فيما أجرت إدارة المرور مجموعة من حملات الرادار المتحركة أعلى الطريق، لضبط المخالفين للسرعات المحددة ب 60 كم/س مع مراقبة المحور بالكاميرات.