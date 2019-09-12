حملات رادار و إصلاحات للسور الحديدى لمحور صفط اللبن بعد حادث سقوط الميكروباص
الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:58 م
ضحايا ميكروباص صفط اللبن-ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد
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أجرت الشركة المنفذة لاعمال تطوير محور صفط اللبن ، العديد من الإصلاحات واللحامات للسور الحديدى الذى سقط نتيجة سقوط ميكروباص من أعلى المحور ، أمس الاربعاء ، وأسفر عن وجود ضحايا ومصابين ، فيما أجرت إدارة المرور مجموعة من حملات الرادار المتحركة أعلى الطريق، لضبط المخالفين للسرعات المحددة ب 60 كم/س مع مراقبة المحور بالكاميرات.
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