سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بحدائق القبة 4 أيام

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:55 م
حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بحدائق القبة 4 أيام مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس عاطل " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى إتجار المواد المخدرة " مخدر الحشيش"، متخذا من دائرة قسم حدائق القبة مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 جرام من مخدر الحشيش فى منطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


حبس عاطل

مسجل خطر

مخدر الحشيش

حدائق القبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة