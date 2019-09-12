حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى الحشيش بحدائق القبة 4 أيام

أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس عاطل " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى إتجار المواد المخدرة " مخدر الحشيش"، متخذا من دائرة قسم حدائق القبة مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 جرام من مخدر الحشيش فى منطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.