جنايات دمنهور تقضى ببراءة شاب من تهمة القتل لوجود خلل فى قواه العقلية

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين حاتم محمود وعاصم ثابت ببراءة شاب من تهمة قتل شخص مجهول الهوية بإلقائه من قطار ركاب أثناء مروره بمدينة كفر الدوار.

وشهدت جلسة المحاكمة مفاجآت مثيرة، حيث قامت والدة المتهم بالدفاع عنه والمطالبة ببراءته تحت زعم إصابته بمرض نفسى وراثى يفقد خلاله قواه العقلية، ودعمت كلامها بالتقارير الطبية ، وطالبت والدة المتهم مناقشة خبراء الطب الشرعى والنفسى ، ووفقا لذلك قررت المحكمة براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه وإيداعه إحدى مصحات الطب النفسى

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا يفيد قيام"ع.م.ع" 24 سنة ومقيم محافظة الشرقية بإلقاء شخص مجهول الهوية من قطار ركاب بدائرة مدينة كفر الدوار.وتم ضبط المتهم وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 1109 لسنة 2018 جنايات دمنهور.