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جامعة سنغافورة: شرب الشاى يحسن صحة الدماغ

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:00 م
جامعة سنغافورة: شرب الشاى يحسن صحة الدماغ الشاى
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية(NUS)  أن الذين يشربون الشاى بانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل، وهذا يرتبط بالوظيفة المعرفية الصحية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقام فريق البحث بهذا الاكتشاف بعد فحص بيانات التصوير العصبي لـ36 من كبار السن.

وأوضح مساعد قائد الفريق البروفيسور "فينج لى"، أستاذ الطب النفسى، أن نتائجنا تقدم أول دليل على الإسهام الإيجابي لشرب الشاي في بنية الدماغ، وتشير إلى أن شرب الشاى بانتظام له تأثير وقائى ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ. وأُجرى البحث بالتعاون مع متعاونين من جامعة إسيكس وجامعة كامبريدج.

وأظهرت الدراسات السابقة أن تناول الشاى مفيد لصحة الإنسان، وتشمل الآثار الإيجابية تحسين الحالة المزاجية والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفى الواقع أظهرت نتائج دراسة طولية بقيادة أسست بروف فينج والتى نشرت فى عام 2017 أن الاستهلاك اليومى للشاي يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن بنسبة 50 فى المائة.


فوائد الشاى

الشاى

صحة الدماغ

الدماغ والشاى

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