توقيع اتفاقيات بـ 79 مليار دولار فى معرض الصين للإستثمار والتجارة

كتب: أحمد علوى

اختتمت اليوم الخميس فعاليات معرض الصين الدولى 2019 للاستثمار والتجارة، بتوقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 78.6 مليار دولار.

وقالت وكالة الانباء الصينية " شينخوا"،تم توقيع إجمالى 2100 اتفاقية تعاون خلال المعرض الذى استضافته مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان بشرقى الصين ، واستقطب المعرض الذى استمر أربعة أيام أكثر من 100 ألف تاجر و 1008 مجموعات تجارية قدموا من أكثر من 130 دولة ومنطقة سعياً وراء اغتنام الفرص التعاونية والاستثمارية فى المدينة الساحلية ، وامتدت منطقة المعرض على مساحة 130 الف متر مربع، ضمت ثلاثة أجنحة تميزت بالاستثمار وترقية الصناعة وتجارة طريق الحرير.