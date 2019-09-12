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تعرف على أحدث علاجات تجاعيد الجبين.. أبرزها حقن البوتكس والفيلر

الخميس، 12 سبتمبر 2019 03:31 م
تعرف على أحدث علاجات تجاعيد الجبين.. أبرزها حقن البوتكس والفيلر التجاعيد
كتب بيتر إبراهيم

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كثير من الأشخاص يعانون من ظهور التجاعيد فى الوجه مما يقلل من ثقتهم فى نفسهم، لذا سوف نتعرف على أحدث علاجات التجاعيد، وفقاً لموقع tophomeremediesوتشمل:

حقن البوتوكس
 

تحتوى على مادة "توكسين البوتولينوم" وهي استراتيجية علاجية تجميلية تستخدم لمعالجة التجاعيد الناتجة عن حركة العضلات المتكررة. 

الفيلر

وهى حل مؤقت للتجاعيد، ويعمل هذا العلاج على آلية تكثيف الوجه، وبعدها قد يوصي الطبيب بتقنيات تجديد الجلد لمعالجة الخطوط العميقة التي تتجاوز نطاق الحشو عن طريق الحقن.

الليزر
 

هذه التقنية تساعد على جلب طبقات جديدة من الجلد غير التالفة إلى السطح، ومع التقدم في تقنيات الليزر ، حصل جراحو التجميل الآن على مستوى جديد من تسطيح الليزر ، مما يتيح الدقة القصوى ، خاصة في المناطق الحساسة.

التقشير الكيميائي 
 

يساعد في تسريع عملية تجديد الجلد عن طريق زيادة معدل دوران خلايا الجلد. بينما تتخلص من طبقات الجلد البالية بسرعة أكبر ، تميل العلامات المرئية لشيخوخة الجلد إلى التلاشي ، على الأقل إلى درجة معينة. 

 

 


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