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بعد تكريمها من الرئيس.. جامعة النهضة تمنح طالبة منحة كاملة بكلية الطب

الخميس، 12 سبتمبر 2019 11:10 م
بعد تكريمها من الرئيس.. جامعة النهضة تمنح طالبة منحة كاملة بكلية الطب المهندس محمد الرشيدى والدكتور حسام الملاحى
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، أن الجامعة قررت منح طالبة الثانوية العامة نيرة صلاح، التي واجهت مرض السرطان بقوة منذ عام 2011 واستطاعت أن تحصل على مجموع 400.50 درجة بنسبة 97.7%، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الشباب الذي عقد بالعاصمة الإدارية، منحة كاملة بكلية الطب البشرى الجديدة.

وأضاف رئيس جامعة النهضة، "الجامعة قلبا وقالبا مع الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يصنع من أجل رفعة هذا الوطن وبناء جيل قادر على تحدى صعوبات المستقبل لرفعة هذا الوطن، ولذلك قررنا منح الطالبة منحة كاملة بكلية الطب البشرى الجديدة التي تنطلق الدراسة بها هذا العام بالتعاون مع كلية فيينا الطبية بالنمسا، أكبر وأقدم كلية طب في أوروبا لمنح هذه الطالبة فرصة لتكون أول طبيبة تحدت مرض السرطان وتضع نفسها في مقدمة شباب مصر الذين يمتلكون العزيمة والإصرار من أجل النجاح والتقدم لما يخدم الدولة المصرية وذلك بموافقة مجلس الأمناء برئاسة المهندس محمد الرشيدىي، والجامعة النمساوية.

يذكر أن الطالبة نيرة صلاح من محافظة الدقهلية ذات الـ 18 عاما حصلت على 97.7% في الثانوية العامة رغم إصابتها بالسرطان منذ 2011 ورغم معاناة جلسات الكيماوي، والتي واظبت على عملها خلال الامتحانات ورغم إجراء أكثر من 5 عمليات جراحية حتى حصلت على 97.7% في الثانوية العامة.

الطالبة نيرة صلاح
الطالبة نيرة صلاح

 

وأكدت نيرة صلاح في تصريحات لها: "رغم ظروف مرضي كنت بروح الامتحان، كانت الام العظام لا تحتمل مع كل جلسة كيماوي لكن قدرت أحقق الحلم، ولم أجد إشادة أو تكريم من ممثلي التربية والتعليم، لكني لم أبالي بذلك، وسعيت نحو تحقيق هدفي بالالتحاق بكلية الطب، وفوجئت باتصال من رئاسة الجمهورية قبل انعقاد مؤتمر الشباب الوطني السابع بفندق الماسة بالعاصمة ماكنتش مصدقة لما كلموني في التليفون وقالوا لي الرئيس سمع عنك وطالب يشوفك ويكرمك، وسط نماذج الشباب الناجح في المؤتمر".

 


جامعة النهضة

الطالبة نيرة صلاح

كلية الطب جامعة النهضة

طب النهضة

تكريم الطالبة نيرة صلاح

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