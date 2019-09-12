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"اليوم السابع": الرئيس يجيب عن أسئلة المواطنين فى ختام مؤتمر الشباب

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:33 م
"اليوم السابع": الرئيس يجيب عن أسئلة المواطنين فى ختام مؤتمر الشباب اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، السيسى يفتتح النسخة الثامنة غداً بـ«المنارة».. الرئيس يجيب عن أسئلة المواطنين فى ختام مؤتمر الشباب.. الإرهاب وحروب الجيل الرابع أبرز القضايا المطروحة للنقاش.. ونواب: مؤتمرات الشباب تعمل على مد جسور الثقة مع مؤسسات الدولة.

 

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ـ السيسى يفتتح النسخة الثامنة غداً بـ«المنارة».. الرئيس يجيب عن أسئلة المواطنين فى ختام مؤتمر الشباب.. الإرهاب وحروب الجيل الرابع أبرز القضايا المطروحة للنقاش.. ونواب: مؤتمرات الشباب تعمل على مد جسور الثقة مع مؤسسات الدولة

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السيسي

مؤتمر الشباب

الدورى المصرى

الاهلى

الزمالك

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