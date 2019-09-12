سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة ترفض نتائج تحقيق بشأن غارات شنها التحالف فى سوريا

الخميس، 12 سبتمبر 2019 11:40 م
الولايات المتحدة ترفض نتائج تحقيق بشأن غارات شنها التحالف فى سوريا جيمس جيفرى
جنيف /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض جيمس جيفرى، الموفد الأمريكى الخاص إلى سوريا، اليوم الخميس، اتهامات ساقها محققون للأمم المتحدة مفادها أن ضربات جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وقال جيفرى، خلال زيارة يقوم بها لجنيف للقاء موفد الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وفقا لقناة الأمريكية، إن التحالف يولى عناية فائقة فى كل عملية عسكرية نقوم بها.

وأضاف: "لا نوافق على خلاصات المحققين، فى إشارة إلى تقرير لجنة التحقيق الأممية حول سوريا الذى نشر أمس.

وأشار محققون يعملون مع مجلس حقوق الإنسان فى المنظمة الدولية إلى أن غارات شنها التحالف فى الثالث من يناير، قرب بلدة الشعفة قرب الحدود العراقية التى قتل فيها 16 مدنيا، ربما لم تكن موجهة إلى هدف عسكرى أو ربما لم تشن "بالاحتياط اللازم".

وقالت لجنة التحقيق، فى أحدث تقرير، إن شن هجمات عشوائية تفضى إلى وفاة أو إصابة مدنيين يرقى لوصف جريمة حرب فى الحالات التى تشن فيها تلك الهجمات بتهور.

 


الولايات المتحدة

جيمس جيفرى

سوريا

الامم المتحدة

جرائم حرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة