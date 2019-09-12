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المركزى الكويتى: دعم القيادات التنفيذية المصرفية النسائية يرفع أداء المؤسسات

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:08 م
المركزى الكويتى: دعم القيادات التنفيذية المصرفية النسائية يرفع أداء المؤسسات المركزى الكويتى
كتب محمد جمال

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اكد محافظ بنك الكويت المركزى الدكتور محمد الهاشل اليوم الخميس اهمية دعم وتدريب القيادات التنفيذية النسائية المصرفية وتطوير مهاراتها بما ينعكس على اداء المؤسسات ويرفع كفاءتها، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.

 

جاء ذلك فى كلمة للهاشل خلال اختتام البرنامج التدريبى (المراة والقيادة فى الاعمال فى منظور العالمى) الذى نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.


واضاف الهاشل الذى يشغل رئاسة مجلس ادارة المعهد ان هذا البرنامج الذى ينظمه المعهد لاول مرة فى الكويت هو واحد من مجموعة من البرامج التدريبية ويختص فى تدريب القيادات التنفيذية النسائية فى مختلف المجالات.


يذكر ان البرنامج استمر خمسة ايام وحضره نخبة من القيادات النسائية فى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.


المركزى الكويتى

الكويت

اقتصاد

مجلس التعاون الخليجى

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