العثور على 43 أفعى سامة فى حقيبة مسافر بمطار فيينا

كتب محمد جمال

قالت وزارة المالية النمساوية اليوم الخميس إن موظفى الجمارك بمطار فيينا أوقفوا رجلا نمساويا قام بتهريب 88 زاحفة حية، من بينها 43 أفعى سامة من الفلبين، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وعندما وصل الرجل النمساوى يوم الأحد الماضى إلى المطار، فحص ضباط الجمارك حقيبته بأجهزة المسح الضوئى واكتشفوا أنها مليئة بالحيوانات.

وبعد أن اعترف الرجل بأنها تحتوى على ثعابين سامة، قرر ضباط الجمارك نقل الأمتعة وهى مغلقة إلى حديقة حيوان شوينبرون فى فيينا، حيث قام الخبراء بفتحها.

وعثر الخبراء على عدد من الكوبرا السامارية وثعابين مانجروف وأفاعٍ، بالإضافة إلى العشرات من السحالى والأبراص، وتم نقل العديد من الحيوانات الصغيرة فى جوارب من النايلون.

وقال الراكب إنه خطط لبيع الزواحف فى معرض فى ألمانيا، ويواجه الرجل إجراءات قانونية بسبب انتهاك القانون النمساوى الذى ينظم التجارة فى الأنواع المحمية.

ووافقت حديقة الحيوان فى فيينا وكذلك حديقة حيوان نمساوية خاصة بالزواحف على استقبال الحيوانات المضبوطة.