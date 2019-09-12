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الزراعة: حملات على محال المبيدات وحظر غير المسجل من قبل الوزارة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:16 م
الزراعة: حملات على محال المبيدات وحظر غير المسجل من قبل الوزارة الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك رقابة مشددة على أسواق المبيدات ومحال البيع، وحظر أى مبيد غير مسحل بوزارة الزراعة، موضحا أن هناك تراجع فى نسبة غش المبيدات بسب نجاح برامج التوعية وتدريب الباحثين والمستفيدين من تداول المبيدات، حتى الوصول إلى المزارع والمستفيد النهائى، حفاظا على الصحة العامة والإنتاج الزراعى.

وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للحد من الرش العشوائى ساعد فى تراجع نسبة غش المبيدات، مشير الى أن هناك حملات مكثفة مفاجئة على جميع محال بيع  المبيدات بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، وحملات أخرى منظمة على أسواق  بيع وتدوال المبيدات التى تقوم بها اللجنة.

 


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