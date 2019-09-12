الزراعة تحدد 5 توصيات لرى أشجار التين الشوكى..تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع " عدد من الإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لحدائق التين الشوكى حول رى المحصول، خلال شهر سبتمبر لزيادة الإنتاج .

تنظف الأرض بعد الانتهاء من جمع المحصول . رى الأرض ريه غزيرة ووقف الرى فى الشهر القادم حتى بداية الموسم الجديد فى منتصف فبراير . ملاحظة النبات على فترات متقاربة حتى لا تصل لمرحلة الجفاف الكامل . أهم علامات العطش الواجب ملاحظتها هى أن يقل سمك اللوح كلما زاد العطش . زيادة العطش تؤدى لالتفاف الألواح حول نفسها للداخل .