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الزراعة تحدد 5 توصيات لرى أشجار التين الشوكى..تعرف عليها

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:54 م
الزراعة تحدد 5 توصيات لرى أشجار التين الشوكى..تعرف عليها التين الشوكي - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع " عدد من الإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لحدائق التين الشوكى حول رى المحصول، خلال شهر سبتمبر لزيادة الإنتاج .

 

  1. تنظف الأرض بعد الانتهاء من جمع المحصول .
  2. رى الأرض ريه غزيرة ووقف الرى فى الشهر القادم حتى بداية الموسم الجديد فى منتصف فبراير .
  3. ملاحظة النبات على فترات متقاربة حتى لا تصل لمرحلة الجفاف الكامل.
  4. أهم علامات العطش الواجب ملاحظتها هى أن يقل سمك اللوح كلما زاد العطش .
  5. زيادة العطش تؤدى لالتفاف الألواح حول نفسها للداخل .

 


التين الشوكى

المحاصيل البستانية

انتاج التين

تسميد رى التين

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