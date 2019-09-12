الزراعة تحدد 5 توصيات لرى أشجار التين الشوكى..تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع " عدد من الإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لحدائق التين الشوكى حول رى المحصول، خلال شهر سبتمبر لزيادة الإنتاج .
- تنظف الأرض بعد الانتهاء من جمع المحصول .
- رى الأرض ريه غزيرة ووقف الرى فى الشهر القادم حتى بداية الموسم الجديد فى منتصف فبراير .
- ملاحظة النبات على فترات متقاربة حتى لا تصل لمرحلة الجفاف الكامل.
- أهم علامات العطش الواجب ملاحظتها هى أن يقل سمك اللوح كلما زاد العطش .
- زيادة العطش تؤدى لالتفاف الألواح حول نفسها للداخل .
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