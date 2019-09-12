سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى المؤقت يدعو الشعب للمشاركة بكثافة فى الاستحقاق الانتخابى

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:46 م
الرئيس التونسى المؤقت يدعو الشعب للمشاركة بكثافة فى الاستحقاق الانتخابى محمد الناصر - الرئيس التونسى المؤقت
تونس /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم وواجبهم بالمشاركة الفعالة والمكثفة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان، اليوم الخميس، أن الناصر أكد خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح المركز الإعلامى للهيئة العليا المستقلة الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، أن هذه الانتخابات هى إقرار بسلطة الشعب، ونتائج هذا الاقتراع يمثل تعبيرا عن إرادته وعن طموحاته فى تحسين ظروف معيشته فى الحاضر وتأمين مستقبل أبنائه.

وقال الناصر، إن المسئولية الأولى فى هذه الانتخابات تعود إلى المواطنين، وإلى وعيهم بدقة المرحلة وبأفاق المستقبل، والانتصار الأول فى هذه الانتخابات هو انتصار المشاركة المكثفة التى تعكس مدى ثقة الشعب فى دولته ومؤسساتها، داعيا المرشحين فى هذه الانتخابات إلى التحلى بروح المسئولية العالية فى كل أعمالهم ومواقفهم حتى يكون الاقتراع حرا ونزيها وشفافا، وحتى تكون هذه الانتخابات تكريسا لإرادة الشعب وفق مقتضيات القانون والدستور.

ونوه الناصر إلى أنه إلى جانب أن الهدف من الانتخابات هو التداول الديمقراطى والقانونى للسلطة، فإن مصداقية نتائجه تعزز مصداقية الدولة، مشددا على ضرورة توفير كل شروط نزاهة وشفافية الاقتراع ونتائجه.

يذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية 6 أكتوبر المقبل.

 


تونس

الانتخابات الرئاسية التونسية

انتخابات تونس

الانتخابات التونسية

محمد الناصر

الشعب التونسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية التونسية: سفاراتنا حول العالم استعدت لإجراء الانتخابات الرئاسية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:00 م

غدًا بدء التصويت فى انتخابات تونس داخل 44 دولة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 08:00 م

غدا.. تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابى و 26 مرشحا يتنافسون لخلافة السبسى

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:56 م

المرشح الرئاسى التونسى نبيل القروى يدخل إضرابا عن الطعام فى محبسه

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:37 م

الزبيدى مرشح انتخابات تونس: سأفرض احترام القانون وتطبيقه على الجميع

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 05:11 م

محكمة تونس ترفض خروج المرشح الرئاسى نبيل القروى على "التليفزيون"

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 08:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري فى الموسم الجديد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري فى الموسم الجديد

محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول

محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول

رئيس الوزراء يتفقد عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة