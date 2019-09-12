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الخارجية التونسية: سفاراتنا حول العالم استعدت لإجراء الانتخابات الرئاسية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:00 م
الخارجية التونسية: سفاراتنا حول العالم استعدت لإجراء الانتخابات الرئاسية انتخابات تونس - أرشيفية
تونس /أ ش أ/

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قال بوراوى الإمام، مدير الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، إن السفارات التونسية فى مختلف دول العالم، أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، المزمع أن تبدأ، غدا الجمعة، وتستمر حتى 15 من سبتمبر الجارى.

وأضاف الإمام، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السفارات تعمل على تقديم التسهيلات اللوجستية لأبناء الجاليات التونسية بالخارج لتسهيل عملية الاقتراع، منوها بأن عدد الجالية التونسية فى فرنسا هو الأكبر مقارنة بباقى الدول، مشيرا إلى صعوبة التكهن بعدد المشاركين فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالخارج، لاسيما أن ذلك مرتبط بعوامل متعددة.

ومن المقرر أن يفتح أول مكتب اقتراع أبوابه أمام الناخبين فى مدينة سيدنى الاسترالية، أما آخر مكتب فسيغلق أبوابه فى مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيتعين على الناخبين التونسيين المقيمين فى أوكرانيا الانتقال إلى روسيا للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس فى الاستحقاق الرئاسى 26 مرشحا، وسيقترع الناخبون داخل تونس يوم الأحد المقبل، ويدلى الناخبون خارجها بأصواتهم بدءا من الغد وحتى 15 سبتمبر الجارى، من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بتوقيت بلد التصويت.

 


تونس

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