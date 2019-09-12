التواصل البصرى مع الرضيع يساعد على بناء مهاراته

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة جديدة أن الاتصال البصري في الأشهر الأولى من عمر الطفل من المحتمل أن يقطع شوطًا طويلاً في تطوير مهارات التواصل لديهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت دراسة قدمت هذا الأسبوع في مهرجان العلوم البريطاني أن الأطفال الذين يقرنون صوتهم مع الاتصال بالعين هم أكثر عرضة لفهم اللغة في سن الثانية.

وحلل الباحثون مقاطع فيديو للتفاعلات بين الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ثم تابعوا استبيانات لمعرفة مدى تقدمهم.

ولاحظت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة شيفيلد وجامعة وارويك الاتصالات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 شهرًا ومقدمي الرعاية لهم ، مع مراعاة النطق والإيماءات والنظر.

وعلى عكس الأبحاث السابقة حول هذا الموضوع ، قام الفريق أيضًا بتضمين ردود فعل مقدمي الرعاية.

وكشف هذا أن الأطفال الذين حولوا تركيزهم إلى وجه مقدم الرعاية أثناء النطق بصوتهم كانوا يعرفون أيضًا المزيد من الكلمات في سن الثانية ، بمعدل 30 كلمة إضافية مقارنة بالآخرين.