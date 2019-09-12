البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى ترامب يستقبل ولى عهد البحرين 16 سبتمبر الجارى

كتب محمد جمال

أعلن البیت الأبیض الیوم الخمیس أن الرئیس الأمریكى دونالد ترامب سیستقبل ولى عھد البحرین الأمیرسلمان بن حمد بالبیت الأبیض فى 16 سبتمبر الجارى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت.

وقال البیت الأبیض فى بیان إنه من المتوقع أن یناقش الجانبان الأمن البحرى ومواجھة "التھدید الإیرانى" والجھود المبذولة لتعزیزالسلام فى المنطقة بالإضافة إلى مكافحة الإرھاب.

وأكد أن الزیارة "ستعزز الشراكة الاستراتیجیة والصداقة بین الولایات المتحدة والبحرین وستوسع التعاون الاقتصادى والأمني" بینھما.