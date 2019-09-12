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البنك الأهلى المصرى راعى اتحاد كرة اليد يكرم منتخب الناشئين بطل العالم

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:49 م
البنك الأهلى المصرى راعى اتحاد كرة اليد يكرم منتخب الناشئين بطل العالم البنك الأهلى يكرم المنتخب الوطنى لكرة اليد
كتب أحمد يعقوب

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تقديرا للإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بحصوله على بطولة كأس العالم وكذا منتخب الشباب الحائز على برونزية العالم، اقام البنك الاهلي المصري حفل تكريم لأبطال كرة اليد بمقر البنك بالتجمع الخامس بحضور هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك ونائباه يحيي ابو الفتوح وداليا الباز، كما حضره بعض من قيادات البنك واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والاجهزة الفنية للفريقين، حيث منح البنك مكافأة خاصة للاعبين واجهزتهم الفنية اضافة الى منحهم شهادات تقدير عرفانا بإنجازهم المتميز والفريد .

وخلال الحفل اعرب هشام عكاشه عن سعادته وشعوره بالفخر ازاء هذه الانجازات التي تعد علامة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية وهي الافضل عربيا وافريقيا حيث تحققت من خلال شراكة ممتدة لعدة سنوات بين البنك الاهلي المصري راعي الرياضة في مصر وبين الاتحاد المصري لكرة اليد والتي قدم خلالها البنك كافة سبل الدعم لفرق الاتحاد طوال فترات تنفيذ خطط الاعداد التي تضمنت الاعداد الفني والمعنوي والبدني والتي بذل خلالها كافة اللاعبون قصاري جهودهم التي تكللت بتلك النتائج المشرفة ، واضاف عكاشه ان تكريم البنك يهدف ايضا ان يكون حافزا للاعبين للحفاظ على هذا المستوي ولتحقيق المزيد من الانجازات التي ترفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية .

ومن جانبه أكد يحيي ابو الفتوح ان البنك الاهلي المصري يدرك جيدا دوره في دعم الرياضة المصرية من خلال تبنيه استراتيجية مدروسة لاختيار أفضل اللاعبين النابغين والموهوبين المبشرين حيث يتم دراسة اساليب الدعم من خلال معايير واضحة قابلة للتطبيق والتطوير وتضمن تحقيق الاثر المرجو منها والتي تسعي ايضا لخلق ولاء جيل جديد من الشباب للبنك الاهلي المصري.

 


البنك الاهلى

البنك الاهلى المصرى

المنتخب الوطنى لكره اليد

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