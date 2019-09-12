الأرصاد: طقس مستقر خلال الـ 72 ساعة المقبلة وفرص لأمطار بالسواحل الشمالية

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال ال 72 ساعة المقبلة ، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها وتتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 32 و 33 درجة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية يومى السبت والأحد المقبلين وتنتهى هذه الفرص الإثنين.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار نتيجة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، لافتا إلى أن الرطوبة لازالت مرتفعة وتتراوح نسبتها بين 85 ل 90 % على السواحل الشمالية، وبين 80 لـ 85 % على القاهرة .

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يقلل من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبة ، مشيرا إلى أن طقس غدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع مستقر على كافة الأنحاء بالبلاد.