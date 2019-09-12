افتتاح مكتب تموين بالزقازيق وتحويله إلى مركز خدمة للمواطنين

كتب مدحت وهبة

افتتحت وزارة التموين، اليوم الخميس، أعمال تطوير مكتب تموين البوردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بأحدث التقنيات التكنولوجية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بتطوير الكثير من مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين، وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات.

ويتم تسليم المديريات مراكز الخدمة المتطورة بكل التجهيزات، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه، وكل الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين.