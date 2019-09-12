اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما.





السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما





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