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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:47 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما.

1
 

السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما

2
 

مدبولى من مجرى العيون: الرئيس كلف بتطوير القاهرة.. ووحدات جاهزة للتعويض

3
 

السيسى: نتطلع لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية

4

الأزهر يعلن تنسيق 2019.. طب بنين 95.54%وبنات 96.62%

5
 

سعر الذهب يرتفع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 693 حنيها للجرام

6
 

التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات

7
 

الأقصر تشهد تحليق 10 رحلات بالون طائر تقل 140 سائحا من جنسيات مختلفة

8
 

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

9
 

انطلاق الدورى رسميا 21 سبتمبر والأهلى يواجه الزمالك فى الأسبوع الرابع

10
 

محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول

 


محمد صلاح

ليفربول

الزمالك

الاهلى

الأزهر

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