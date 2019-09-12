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اعرف الدورات والمؤتمرات والوفود التى شارك فيها النائب العام الجديد

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:52 م
اعرف الدورات والمؤتمرات والوفود التى شارك فيها النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوى
كتبت هدى أبو بكر

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للنائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوى تاريخ حافل فى مسيرته القضائية ، ليس فقط على مستوى الوظائف القضائية الهامة التى تقلدها خلال عمله ، ولكن أيضا على مستوى الشهادات والدورات والمؤتمرات والندوات التى شارك فيها ، كذلك الوفود القضائية الدولية التى مثل فيها القضاء.

هو المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي ، ولد فى 27 سبتمبر عام 1961 ، وحاصل على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعه اسيوط تقدير عام جيد.

وتأتى الدورات والمؤتمرات التى شارك بها كالتالى:

- حصل على دورة مركز الدراسات القضائية عام 1986 بتقدير جيد جد ا وكان

من أوائل الدورة.

- حصل على دورة فى نظام إدارة المحاكم بولاية أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 رافق خلالها المستشار النائب العام عبد المجيد محمود ولفيف من قيادات النيابة العامة.

- شارك في العديد من ورش العمل وحلقات النقاش الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية والمركز القومي للدراسات القضائية.

- حصل على دورة إدارة العدالة من هيئة الاميديست عام 1997

- شارك بمؤتمر الحماية التشريعية القضائية لبرامج الحاسب الآلي 2000

- شارك في الدورة التدريبية لإعداد المدربين القضائيين المستوى الأساسي

بالمركز القومي للدراسات القضائية عام 2002  T.O.T

- شارك في دورة تدريب المدربين المستوى المتقدم بالمركز القومي للدراسات

القضائية عام 2010

- شارك في دورة تدريب المدربين مع خبراء من ألمانيا T.O.T عام 2012

كمدرب ومحاضر للمتدربين

- شارك كمحاضر في دورتين  T.O.T بالمركز القومي للدراسات مع خبراء فى التدريب

- شارك في العديد من الدورات وورش العمل الخاصة بالجريمة الالكترونية واسترداد الاموال وغسل الاموا ل

- شارك مع وفد قضائي برئاسة مساعد وزير العدل من مركز القومي للدراسات القضائية في دورة تدريبية لعدد من القضاة الانجليز بلندن وخلال تلك الرحلة قام الوفد بزيارة المحاكم الانجليزية والمحكمة العليا.

- كان رئيسا لوفد قضائي سافر إلى أسبانيا - برشلونة مديد - وخلال تلك

الرحلة تم الاطلاع على النظام القضاء الأسباني وزيارة المحاكم ومعاهد التدريب والقى م حاضرة عن النظام القضاء المصري وأسلوب ومناهج التدريب في مصر.

- قام برئاسة وفد قضائي رفيع المستوى في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 16 / 1 / 2018 حتي 2 / 2 / 2018

- قام بالتدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس في مواد التطبيقات العملية في القانون التجاري والمدني والدستوري والاجراءات الجنائية والمرافعات مرافعات والمحاكمة التصويرية.

- قام بالتدريس بمعاهد التدريب بوزارة الداخلية بمعهد التدريب - معهد القادة للضباط وقيادات الداخلية بالإضافة الي محاضرات لطلبة كلية الشرطة السنة النهائية مادة الإجراءات الجنائية.

- قام بإلقاء العديد من المحاضرات في قطاع السجون عن إشراف النيابة العامة على السجون وكذا محاضرات في مجال حقوق الانسان.

- قام بإلقاء العديد من المحاضرات للضباط هيئة الرقابة الادارية في جرائم المال العام والتزوير والرشوة والاجراءات الجنائية.

- قام بالتدريس للدورات التدريبية التي يعقدها المركز القومي للدراسات القضائية ومعهد البحوث الجنائية والتدريب للسادة أعضاء النيابة العامة والقضاة الجدد اعتبارا من عام 1998 حتى الان.

 

 


النائب العام الجديد

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