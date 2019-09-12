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احالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى الزيتون

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:12 م
احالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى الزيتون مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة الزيتون، عاطل " مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، فى دائرة قسم الزيتون .
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على " مصطفى.ف 29 سنه مسجل خطر"  وبحوزته 800 جرام من مخدر الحشيس فى منطقة الزيتون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.
 
 
 
 
 

 


إحالة عاطل

المحاكمة الجنائية

مخدر الحشيش

قسم الزيتون

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