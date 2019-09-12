إصابة عامل أمن بمدرسة بطلق خرطوش في جهازه التناسلي بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب عامل أمن بمدرسة إبتدائي في مدينة أرمنت غربي محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، بطلق خرطوش بالخطأ في جهازه التناسلي وتم علي الفور نقله لمستشفي الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية كانت بإستقبال مستشفي الأقصر الدولي، عامل أمن بمدرسة السادات الإبتدائية بمدينة أرمنت ويدعي "م.ع" 32 سنة مصاب بطلق خرطوش في جهازه التناسلي، وقالت شقيقته معلمة بنفس المدرسة أنه أصيب بالطلق بالخطأ خلال تنظيف السلاح من الخلف.

وتبين من خلال الفحص المبدئي داخل المستشفي، أن عامل الأمن بالمدرسة أصيب بطلق خرطوش في جهازه التناسلي مما أدي لإنفجار بالخصية اليسري وتهتك بجسم العضو الذكري، وتم حجزه بالمستشفي وجاري إجراء عملية جراحية لعلاجه، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.