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56 مرشحا مع انتهاء اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 12:23 ص
56 مرشحا مع انتهاء اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية انتخابات تونس - أرشيفية
تونس (أ ش أ)

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بلغ عدد المرشحين للانتخابات التونسية الرئاسية، السابقة لأوانها، الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية أمس الخميس، "اليوم السابع من فتح باب الترشح" 56 مترشحا.

وأودع 16 مترشحا ملفاتهم، أمس الخميس، لدى مصالح هيئة الانتخابات لخوض غمار الاستحقاق الانتخابى، بينهم 6 مرشحين أودعوا ملفاتهم بعد ظهر نفس اليوم.

وقدم بعد ظهر اليوم كل من مروان بن عمر (35 سنة ورجل أعمال مستقل /10 آلاف تزكية شعبية)، منير بعطور "محام مرشح عن الحزب الليبرالى التونسى / 19565 تزكية شعبية)، الهاشمى الحامدى (رئيس حزب تيار المحبة/ 17500 تزكية شعبية)، الصافى سعيد (مستقل ومدعوم من حركة الشعب/ 20 ألف تزكية شعبية)، محمد أمين العقربى (35 سنة، مستقل/ 15 ألف تزكية شعبية)، فى حين لم يستوف محسن المجاهد (رجل أعمال مقيم فى جنيف، مستقل) الـ10 آلاف تزكية والمبلغ المالى اللازمين لاستيفاء ملف الترشح .

وخلال الفترة الصباحية، أودع 10 مرشحين (9 مستقلين ومرشح واحد عن ائتلاف مدني) ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون توفير التزكيات المطلوبة، وهم نور الدين بوعلى والصحبى الطرابلسى ومحمد لسعد العونى وإقبال لمين حرم بن سعيد وزياد التبر وفتحية معاوى ورضوان عبد العالى والحبيب بن محمد ساسى ورفيق السلامى وماهر الخشناوى .

وكان مرشحان اثنان، هما رشاد عاشور ومنير الجميعي، سحبا أمس مطلبى ترشحيهما.

وتغلق فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مساء اليوم، الجمعة، بعد أن حددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، من 2 إلى 9 أغسطس الجارى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

 


تونس

الانتخابات التونسية

انتخابات تونس

الانتخابات الرئاسية التونسية

انتخابات الرئاسة التونسية

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