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وأطباء من 4 جامعات بالمستشفيات..

35 ساحة و 880 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بشمال سيناء

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:06 م
35 ساحة و 880 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بشمال سيناء ساحة صلاة العيد - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء تجهيزها لـ 35 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك علي مستوي المحافظة.

والساحات تم توزيعها فى جميع نطاقات المحافظة بواقع 12 ساحة بمركز العريش و7 ساحات بمركز بئر العبد و7 ساحات برمانة و 3 ساحات بمركز الشيخ زويد و3 ساحات بمركز نخل وساحتين بمركز الحسنة وساحة بالقسيمة، كما تقرر فتح  880 مسجدًا احتياطيًا للصلاة .

واوضح بيان أوقاف شمال سيناء، أن صلاة العيد ستتم وفق الضوابط المحددة من وزارة الأوقاف حيث يمنع اى خطيب من غير المصرح لهم بإمامة المصلين وتم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد.

على جانب آخر، قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن عمل اساتذة جامعات الطب من 4 جامعات فى مستشفيات محافظة شمال سيناء لن يتوقف خلال العيد تنفيذا لبروتوكول التعاون مع هذه الجامعات والذى بموجبه تصل اسبوعيا قافلة طبية من المتخصصين من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

أضاف أن الأطباء متواجدون وفقا لبرنامج عملهم المحدد بلا انقطاع فى مستشفيات العريش وبئر العبد ونخل بوسط سيناء، لافتا إلى أن جميع خدمات الصحة فى شمال سيناء ستعمل بلا توقف، وتم رفع درجة الطوارئ والاستعدادات بكافة المواقع الصحية، وتشكيل غرفة عمليات متابعة على مدار اليوم لها.

 

 

 


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