يوسف الشاهد: لن أستقيل من رئاسة للحكومة التونسية

كتبت – هناء أبو العز

أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية ورئيس حزب تحيا تونس، فى تصريحات صحفية له بعد إيداع ملفّ ترشّحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، صباح اليوم الجمعة، إنّه لن يستقيل من مهامه على رأس الحكومة خلال الحملة الانتخابية.

وأضاف فى تصريحات نشرتها "موزاييك" التونسية: سأبقى على رأس الحكومة وأتحمّل مسؤوليتى فى الدولة، لأنه فى استقالة رئيس الحكومة اليوم استقالة للحكومة، وفى هذا هروب من المسؤولية، مشيرا إلى أنه لا وجود لداع قانونى للاستقالة.

كما شدد الشاهد على أن تونس تحتاج رئيس جمهورية نظيف، ويمثل قطيعة مع المنظومة القديمة التى تكبّل البلاد.