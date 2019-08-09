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وكالة الطاقة الدولية تحذر: نمو الطلب على النفط منذ بداية 2019 الأدنى منذ 2018

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:15 م
وكالة الطاقة الدولية تحذر: نمو الطلب على النفط منذ بداية 2019 الأدنى منذ 2018 وكالة الطاقة الدولية - أرشيفية
لندن – رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادى وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا فى نمو الطلب العالمى على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.
 
وقالت الوكالة فى تقريرها الشهرى "الوضع يزداد ضبابية... نمو الطلب العالمى على النفط كان بطيئا للغاية فى النصف الأول من 2019".
 
وقالت الوكالة التى مقرها باريس إنه عند المقارنة مع نفس الشهر من 2018، يكون الطلب العالمى انخفض 160 ألف برميل يوميا فى مايو مسجلا ثانى انخفاض على أساس سنوى فى 2019.
 
وفى الفترة من يناير إلى مايو ، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يوميا مسجلا أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.
 
وقالت الوكالة "آفاق التوصل إلى اتفاق سياسى بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدى هذا إلى تقلص النشاط التجارى ونمو أقل للطلب على النفط".
 

وكالة الطاقة الدولية

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الطلب على النفط

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