وزير الخارجية العراقى يبحث مع نظيره الكويتى تعزيز العلاقات بين البلدين

كتب : أحمد جمعة

أجرى وزير الخارجيّة العراقى محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.

وقالت وزارة الخارجية العراقية فى بيان صحفى، الجمعة، أن الوزيران تناولا بالبحث آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، وتطوير التعاون الثنائيّ بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليميّة، والدوليّة التي تحظى باهتمام البلدين، ومنها مُستجدّات الأوضاع في المنطقة.

وأكّد الجانبان على أهمّية التنسيق، والتشاور بما يساهم في حلحلة الأزمات التي تتعرَّض لها المنطقة.