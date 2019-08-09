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والى شمال كردفان: المتهمون فى أحداث الأبيض قيد المحاكمة بالسودان

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:00 م
والى شمال كردفان: المتهمون فى أحداث الأبيض قيد المحاكمة بالسودان عناصر من الجيش السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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قال والى شمال كردفان، (وسط السودان)، المكلف اللواء ركن الصادق الطيب عبدالله، إن المتهمين فى الأحداث التى شهدتها مدينة الأبيض (إلى الغرب من الخرطوم) نهاية الشهر الماضى فى يد العدالة.

وقُتل 6 أشخاص فى تظاهرات لطلاب المدارس فى الأبيض، وأعلن المجلس العسكرى الانتقالى توقيف 9 من قوات "الدعم السريع"، تورطوا فى تلك الأحداث، متعهدا بمحاكمتهم، وشكل والى شمال كردفان المكلف لجنة لتقصى حقائق تلك الأحداث، كما شكل المجلس العسكرى الانتقالى لجنة تتبعه للتحقيق فيها.

وقال والى شمال كردفان، اليوم الجمعة، إن اللجنة انتهت من تحقيقاتها، موضحا أن المتهمين فى يد العدالة، وترحم الوالى المكلف على أرواح ضحايا الأحداث، ووتمنى الشفاء للجرحى.

 


والى شمال كردفان

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أخبار السودان

أحداث الأبيض

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