مفتى السعودية يحذر من "تسيس" الحج.. ويؤكد: يحبط الأعمال

كتبت هناء أبو العز - محمد تهامى زكى

حذر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله مفتي عام المملكة السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الحجاج من جعل موسم الحج منبراً لتحقيق غايات غير شرعية، من أهداف سياسية، ومآرب حزبية، ونعرات قومية، وتعصبات مذهبية، وأغراض شخصية، لمخالفة مقاصد شعيرة الحج وغايته الأساسية.

وقال عبد العزيز فى تصريحاته لجريدة اليوم السعودية،: "الحذر الحذر من أن يصرف الحاج وجهة حجه إلى وجهة غير شرعية، فيحبط عمله وجهده وماله، والحذر الحذر من أن يقوم الحاج بعمل تخريبي بين الحجاج، أو نشر فوضى أو بلبلة أو خلخلة في صفوفهم، فإن ذلك من الأمور المحرمة شرعاً ونظاماً.

وأكد المفتي أن الغاية من الحج هو تجريد التوحيد والعبودية الخالصة لله عز وجل، وإقامة ذكره بالتلبية والتكبير والتحميد والتسبيح، والدعاء والتضرع بين يديه، بعيداً عن اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال، والتزام حدود الله وأوامره ونواهيه.