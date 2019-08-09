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مصرع مسعف سقط به الأسانسير من الدور الـ13 بمستشفى خاص فى المنصورة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:45 م
مصرع مسعف سقط به الأسانسير من الدور الـ13 بمستشفى خاص فى المنصورة جثه - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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لقى مسعف مصرعه أثناء نقل مريض إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمنصورة فسقط به الأسانسير من الدور الثالث عشر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط أسانسير داخل مستشفى خاص.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء نزول المسعف "حمادة ع" من أسانسير الدور الثالث عشر بعد توصيل مريض كان يعانى من أزمة قلبية فسقط به الأسانسير، وتمكنت الحماية المدنية من فتح الأسانسير واستخراج المسعف جثة هامدة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الدقهلية

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مصرع مسعف بالمنصورة

سقوط اسانسير

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