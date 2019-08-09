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مصرع فتاة وإصابة 3 فى حادث تصادم بطريق طنطا كفر الشيخ

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:26 م
مصرع فتاة وإصابة 3 فى حادث تصادم بطريق طنطا كفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقيت فتاة مصرعها وأصيب ثلاثة بينهم عروسان، بإصابات خطيرة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكى بزمام قرية سبرباى مركز طنطا كانت تقلهم فى طريق عودتهم إلى محافظة كفر الشيخ.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا بانقلاب سيارة ملاكى ومصرع فتاة وإصابة 3 آخرين بينهم عريس وعروسته فى حادث تصادم بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى بمنطقة سبرباى التابعة لمركز طنطا.

تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى طنطا الجامعى وتبين وفاة "هند.م" وإصابة العريس "أحمد.س" طبيب أسنان بكفر الشيخ وعروسه "بسمة.أ" طبيبة بمستشفى سيدى سالم وشقيقتها "ندى.ا" تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


امن الغربية

مأمور مركز طنطا

حادث مروري

طريق طنطا كفرالشيخ

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