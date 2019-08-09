مصرع طفلة بالمنيا صدمتها سيارة مسرعة وفر سائقها هاربًا

المنيا : فريق المحافظات

شهدت إحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا، اليوم الجمعة، مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، صدمتها سيارة ملاكى وفر سائقها هاربا بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائى، بورود إشارة من مستشفى ملوى العام بوصول الطفلة "شهد فولى محمد"، عامين ونصف، جثة هامدة.

تشكل فريق من ضباط المباحث، وكشفت التحريات الأولية عن وفاة الطفلة أثناء عبورها بوسط أحد شوارع قرية جعوير التابعة لمجلس قروى إبشادات، وتصادف فيه قدوم سيارة مسرعة، فصدمتها وفرت هاربة، ولم يتوقف سائقها خشية التعدى عليه من قبل الأهالى.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام لحين صدور تصريح الدفن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.