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مصرع شاب إثر حادث انقلاب سيارة بطريق "زفتى- شرشابة" فى الغربية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:39 م
مصرع شاب إثر حادث انقلاب سيارة بطريق "زفتى- شرشابة" فى الغربية حادث تصادم - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شاب في العقد الثالث من عمرة مصرعة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالأراضي الزراعية بطريق " زفتي - شرشابة " بمحافظة الغربية .
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بمصرع الشاب " فتحي ع آل س " 30 سنة والمقيم بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي ، إثر حادث انقلاب سيارتة في الأراضي الزراعية بطريق " زفتي - شرشابة " ، وعلى الفور تم نقلة إلى مستشفى زفتي العام ، وتوفي بعد إجراء محاولات الأطباء لانقاذة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

 


حوادث الطرق

ضحايا حوادث الطرق

محافظه الغربيه

زفتي

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