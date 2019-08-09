مصرع شاب إثر حادث انقلاب سيارة بطريق "زفتى- شرشابة" فى الغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بمصرع الشاب " فتحي ع آل س " 30 سنة والمقيم بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي ، إثر حادث انقلاب سيارتة في الأراضي الزراعية بطريق " زفتي - شرشابة " ، وعلى الفور تم نقلة إلى مستشفى زفتي العام ، وتوفي بعد إجراء محاولات الأطباء لانقاذة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .