مصرع ربة منزل وإصابة 3 فى حادث إنقلاب سيارة بسوهاج

كتب فريق المحافظات

شهد طريق فرعى بناحية قرية المشاودة دائرة مركز جرجا إنقلاب سيارة على الطريق نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه وفاة ربة منزل وإصابة 3 من بينهم طفل.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بترعة المشاودة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب أثناء قيادة محمود ا ش م 35 سنة سائق ويقيم بناحية المشاوده الشرقية دائرة المركز لسيارته إختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته توك توك مما أدي لإنقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة وداد ع ج م 35 سنة ربة منزل وإصابة سميحه ع ا م 44سنة ربة منزل وعايده ع ح ب 35 سنة ربة منزل الطفلة شهد ع ع ا 10 سنوات ويقيمون جميعاً بناحية المشاوده الشرقية / دائرة المركز من مستقلى السيارة "يكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي جرجا العام بسؤال قائد السيارة والمصابتين الأولي والثانية وشقيق المتوفاة سامى ع ج م 39 سنة عامل قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية.

تم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.