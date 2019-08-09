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مدينة الأقصر تعلن تحويل مسار المرور بميدان الصنايع لحدوث هبوط أرضى

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:30 ص
مدينة الأقصر تعلن تحويل مسار المرور بميدان الصنايع لحدوث هبوط أرضى هبوط أرضى - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن حدوث هبوط أرضى بمنطقة امتداد شارع التليفزيون - تقاطع ميدان الصنايع، وجارى إصلاحه. 

وعلى الفور تمت معاينة الموقع، وتشكيل لجنة برئاسة نشات عدلى سكرتير مساعد المدينة، وعضوية كل من المياه والصرف والمقاولون العرب والكهرباء والمصرية للاتصالات لتحديد أسباب الهبوط، تحت إشراف المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة. 
 
وتم وضع حواجز بلاستيكية لتأمين المارة وتحويل مسار السيارات والمركبات الي الاتجاة الموازي لموقع الهبوط، مما لا يؤثر على سير المركبات لحين إصلاح الهبوط، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة مرور الأقصر وجار التعامل واتخاذ الإجراءات الفنية لمحاولة إصلاحه فى أسرع وقت.
 

الاقصر

اخبار الاقصر

هبوط ارضي بمدينة الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

تحويل مسار السيارات بالاقصر

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