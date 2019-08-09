محافظ قنا: استرداد 450 فدانا من أراضى أملاك الدولة بمدينة أبو تشت

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمدينة أبو تشت شنت حملة مكبرة بالأمس لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن نجحت خلالها في استرداد450 فدانا تعديات بالزراعة و 29250 مترا مربعا تعديات بالمبانى وذلك ضمن حملات الموجة 13 التى انطلقت فى 24 يوليو الماضي .

وأوضح الهجان أنه تمت إزالة 173 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة بقرية القارة منها 14 حالة تعد بالزراعة على مساحة 450 فدانا، و159 حالة تعد بالبناء علي مساحة 29250 مترا مربعا ليصل بذلك إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة منذ بدء الموجة 13 إلى 8766 فدانا و705 آلاف متر مربع.

وأكد محافظ قنا على مسئولى الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة على مدار الأسبوعين الماضيين وعدم السماح بعودة التعديات على المساحات التى تم استردادها أو ظهور تعديات جديدة على أراضى أخرى، مؤكدا أهمية المرور الدورى على تلك الأراضي لرصد أى حالات تعد عليها وإزالتها فى المهد ‪دون انتظار صدور قرار الإزالة لضمان الحفاظ عليها لحين استغلالها فى مشروعات تنموية مستقبلية .