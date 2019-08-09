محافظ الغربية:انتهاء رصف 20 شارع فرعى وتأسيس 20 شارع أخر لإنهائهم بعد العيد

يأتي ذلك في إطار الحرص على تمهيد ورصف الشوارع الترابية الفرعية بالمناطق الشعبية بنطاق المحافظة لتكون على غرار الشوارع الرئيسية.

وقال محافظ الغربية، فى بيان إنه تم الإنتهاء من الشوارع الأتية " زاوية الصفا – توفيق عبد الباري– محمد عسكر - عفره - العمروسى – الممر الغربي – إبراهيم عبد الله - زلط - حسن طه - 25كاكولا - أحمد شعبان - دراز – القفاص – منطقة المرور بالقرشي– سعيد دلال –الغندور- عطفة شلبي – ثروت – السلطان مراد " ، كما تم تزويد الشوارع ببلاعات صرف مياه الأمطار وفق المواصفات القياسية

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال الرصف الجارية بنطاق المحافظة لإنهائها في مواعيدها المحددة وفق المواصفات القياسية ، حيث أنه تم الإنتهاء من تأسيس 20 شارع فرعي أخر تمهيداً لرصفهم بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.