محافظ الأقصر يكلف مسئولى إسنا باستغلال أصول الدولة ورصف الطرق وتطهير الترع

الأقصر - أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قيادات مدينة إسنا وعلي رأسهم محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا وعدد من التنفيذيين من الإدارة الهندسية والشئون المالية والتفتيش المالي والإداري، لبحث زيادة الإيرادات باستغلال الأصول المملوكة للدولة ومواصلة رصف الطرق ورفع مخلفات تطهير الترع والمصارف.

واستمع محافظ الأقصر خلال اللقاء، آخر مستجدات وتفاصيل حملات إزالة التعديات ومتابعة طلبات التقنين بإسنا، وكذلك بحث تفاصيل خطة إستغلال الأصول الثابتة للدولة في إطار الجهود المبذولة لتنمية هذه الموارد من خلال دراسة وبحث أهم المعوقات لزيادة الإيرادات من خلال استغلال الأصول المملوكة لها، وكيفية تحقيق الإستفادة منها بما يعود بالنفع العام، وتم عرض تقرير وافى بشأن هذه الموضوعات وما إنتهت إليه المدينة وأثني المحافظ علي تلك المجهودات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة منظومة الرصف لطرق إسنا، وعلى الفور كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة الرصف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ووجه بطرح مناقصة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف عن طريق الري وتوفير الاعتمادات المالية لها، كما وجه بضرورة الحضور والعمل خلال أيام عيد الضحى المبارك، وتوفير جميع سبل التواصل مع المواطنين وتلقي البلاغات وشكاوى الموطنين طوال اليوم، والعمل على حلها لتوفير سبل الحياة للمواطنين خلال احتفالات العيد.