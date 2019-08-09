محافظ أسيوط يفتتح حديقة الإيمان العامة لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى المبارك

أسيوط - ضحا صالح

افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط حديقة الإيمان العامة بحي غرب مدينة أسيوط، أمس، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءتها بواسطة طلاب التعليم الفني لتصبح متنفساً ترفيهيًا للمواطنين بالمجان وخاصة لقاطني مناطق المعلمين والأربعين والسادات، وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي تقوم المحافظة بتنفيذها على مراحل بجميع المراكز والمدن وضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط ومحمد النمر مدير إدارة التعليم الفني بالمحافظة وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي والدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط بدور قيادات وطلاب التعليم الفني بالمحافظة في تطوير الحديقة ورفع كفاءتها وإنارتها ودهان الأسوار والحوائط وتزويدها بالألعاب الخاصة بالأطفال والمقاعد والبرجولات، فضلًا عن تشجير الحديقة وتزويدها بالنباتات، لافتًا إلى أن الألعاب التي تم تصنيعها بأيدي طلاب ومشرفي مدارس التعليم الفني بأسيوط تم توزيعها على الحدائق والمتنزهات بالمحافظة ضمن مبادرة المحافظة لإعادة تدوير مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية والاستفادة منها في تصنيع مقاعد وبرجولات وألعاب أطفال لوضعها بالحدائق والميادين والأماكن العامة.

وشهد الافتتاح عرضا لفقرات وعروض التنورة والموسيقى ثم تفقد الحديقة وأقسامها المختلفة موجهًا رئيس حي غرب بالإشراف على الحديقة وتأمينها والحفاظ على سلامة المواطنين فضلًا عن التنسيق مع طلاب المدرسة الفندقية لتقديم المشروبات والمأكولات للجمهور بأسعار مخفضة وفتح الحديقة لتكون متنفساً للمواطنين بالمجان.

وعلى جانب آخر، أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الاضحي المبارك وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات فضلا عن قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الإستعداد بجميع الوحدات ومراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتوجيهها للوقوف في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطة.

وشدد محافظ أسيوط على القيام بحملات رقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب الييطري فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال كافة شكاوي المواطنين أو أي بلاغات ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير القوى البشرية اللازمة للقيام بالأعمال خلال عطلة العيد لافتًا إلى أنه يتم بصفة دورية القيام بحملات تفتيشية على شوادر اللحوم والاسواق ومنافذ البيع المختلفة فضلا عن المرور على إدارات وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.



افتتاح حديقة الايمان العامة



افتتاح حديقة الايمان العامة



افتتاح حديقة الايمان العامة



افتتاح حديقة الايمان العامة



افتتاح حديقة الايمان العامة



افتتاح حديقة الايمان العامة