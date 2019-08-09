محافظ أسيوط: إزالة 51 حالة تعد على النيل بـ 3 قرى فى ديروط

أسيوط - ضحا صالح

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد الأراضى وحفظ "حق الشعب" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 51 حالة تعد على النيل بـ 3 قرى بمركز ديروط، لافتًا إلى أن مراكز ومدن المحافظة تواصل تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتسليمها لجهات الولاية طبقًا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ويتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإزالة كافة التعديات المخالفة حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية واستعادة حق الدولة.

من جانبه أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط أنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف مجلس المدينة وبالتنسيق مع إدارات الرى وحماية النيل فى وجود تغطية أمنية من مركز شرطة ديروط لإزالة التعديات على أملاك الدولة وحماية النيل أسفرت عن إزالة 51 حالة تعد بقرى شرق النيل بالحوطا ومساره وجرف سرحان وتم تسليمها لجهات الولاية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وعلى جانب آخر، وقعت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط مع فرع جامعة الأزهر بالمحافظة بروتوكول تعاون لتنفيذ ندوات ورحلات لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى لدى العاملين والطلاب.

كما تم تنظيم ندوة بالجامعة بعنوان "الأزهر يدعم السياحة" كبداية لتدشين البرتوكول وإلقاء الضوء على صناعة السياحة وكيفية المساهمة فى رفع الوعى السياحى وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير المحافظة المساعد وعلى عبدالحافظ رئيس الادارة المركزية ومحمود عبد المنعم مدير منطقة أسيوط الازهرية وخلف عمار مدير عام الوعظ والارشاد ولفيف من مديرى إدارات المعاهد الازهرية والقطاعات وموجهى المعاهد الأزهرية.

وكان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد وجه بتنشيط القطاع السياحى وتنظيم ندوات ورحلات للنشء والطلاب والمواطنين لتعريفهم بتاريخ محافظتهم العريقة وما تتمتع به من مقومات جذب سياحى وأثرى متميز حيث يوجد بها العديد من المزارات التاريخية والسياحية فضلا عن محطتى مسار رحلة العائلة المقدسة بدير السيدة العذراء بدرنكه والدير المحرق بالقوصية والتى تم وضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأشار عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط أن الهيئة توقع العديد من بروتوكولات التعاون مع المديريات والهيئات بهدف إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، لافتًا إلى اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بتنشيط السياحة وتوفير كافة سبل الدعم لزيادة الوعى السياحى لدى المواطنين وتوفير مناخ جاذب لمزيد من السياح منوها إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر لتنظيم الرحلات والمحاضرات التثقيفية والسياحية للطلاب والعاملين بهدف رفع الوعى السياحى لديهم والتعرف على معالم بلدهم كما تم تنظيم ندوة بعنوان "الأزهر يدعم السياحة" ضمن البرتوكول وفى نهايتها تم توزيع كتيابات سياحية واسطونات مدمجة عليها فيلم أسيوط السياحى على الحضور.

وفى سياق منفصل، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة القضايا المجتمعية المختلفة على كل الأصعدة خاصة التى تمس المواطنين والقرى الأكثر احتياجاً وهو ما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالمشاركة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذه القضايا وتحسين الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة مشيداً بجهود هذه المؤسسات وما تقدمه للفقراء من مساعدات وخدمات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لمساعدة الأسر الفقيرة والتى أطلق من أجلها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" ليتم تنفيذها على القرى الأكثر احتياجاً.

وقال محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط أن المؤسسة تستهدف توزيع لحوم 89 من عجول الأضاحى على الفئات الأكثر فقراً واستحقاقاً بقرى محافظة أسيوط خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشروع صك الأضحية لتحقيق التكافل الإجتماعى باعتباره أحد أهم المجالات التنموية التى تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة للوصول إلى حياة كريمة لافتاً إلى عقد اجتماعاً تنسيقياً مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية الشريكة ومديرية الطب البيطرى ومسئولى المجازر بالمراكز لضمان وصولها إلى المحتاجين بقرى المحافظة موضحاً إنه سيتم ذبح العجول بمجازر منقباد ودشلوط وتوزيع اللحوم خلال أيام العيد بحى شرق وحى غرب أسيوط ومراكز (أسيوط ، ابوتيج ، البدارى ، الفتح ، أبنوب ، صدفا ، ديروط ، القوصية ، منفلوط ، ساحل سليم ، الغنايم).



إزالات بديروط



إزالات بديروط



إزالات بديروط



إزالات بديروط



إزالات بديروط



إزالات بديروط



بروتوكول تعاون بين السياحة والأزهر



بروتوكول تعاون بين السياحة والأزهر