سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 12:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قوات الدفاع المدنى بالإمارات تختبر طائرة مُسيرة لإخماد الحرائق

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:07 ص
قوات الدفاع المدنى بالإمارات تختبر طائرة مُسيرة لإخماد الحرائق طائرة مُسيرة لإخماد الحرائق
وكالات أنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية تجربة حية لطائرة مسيّرة بدون طيار (درون) لإخماد حريق وهمي تم تنفيذه في ساحة التدريب بأكاديمية الدفاع المدني بإمارة أبوظبي، اطلع خلالها على طريقة عمل الطائرة الدرون، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وذلك بهدف التعرف على كل ما هو جديد في مجالات الوقاية والسلامة العامة لغرض تحسين الأداء في قطاع الدفاع المدني بدولة الإمارات للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في عملياته الأساسية «الوقاية والإطفاء والإنقاذ» للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

 

وأكد اللواء المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعمل على استشراف مستقبل الدفاع المدني تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.


طائرة مُسيرة لإخماد الحرائق

الإمارات

الدفاع المدنى بالإمارات

درون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة