فى 12 معلومة.. تعرف على استعداد شركة مياه الأقصر لعيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشمل استعدادات شركة المياه والصرف الصحى بالأقصر:

1. التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة "الواتس آب" بصفة مستمرة وصفحتى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وغرفة عمليات الخط الساخن 125 على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

2. إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.

3. متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه.

4. متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار الكهربائى.

5. التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

6. التأكد من جاهزية فرق التسليك بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية.

7. إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.

8. كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية (غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة)

9. الإبلاغ الفورى لإدارة التوعيه والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة.

10. زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر والمحاسبة فى حال التكرار.

11. التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

12. تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الإتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة اتصالات أخرى.